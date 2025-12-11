Лавров: Надеемся, что США объяснят причину задержания танкера с нефтью близ Венесуэлы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что США дадут объяснения по ситуации с задержанным у берегов Венесуэлы танкером, который перевозил венесуэльскую нефть на Кубу.

"Компания Chevron работает в Венесуэле, покупает венесуэльскую нефть. Какие там незаконные объемы этого вида топлива находились на этом танкере - это надо как-то разбираться", - цитирует Лаврова ТАСС.

Министерство юстиции США ранее заявило, что задержанный танкер в нарушение американского санкционного режима перевозил нефть из Венесуэлы и Ирана. Американский президент Дональд Трамп пообещал, что информация о владельце судна будет раскрыта. По его словам, Соединенные Штаты планируют оставить нефть себе. В Министерстве иностранных дел Венесуэлы расценили захват танкера в Карибском море как акт международного пиратства.

Ранее сообщалось, что США грозят нанести удары по Венесуэле. Официально заявленная цель – борьба с наркотрафиком. В Кремле заявляли, что Россия внимательно наблюдает за тем, что происходит в Венесуэле в связи с военным давлением со стороны США.