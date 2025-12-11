МТС Live Холл приглашает екатеринбуржцев провести субботу с "Импровизаторами"

"Импровизаторы" собираются снова посетить Екатеринбург со своим неповторимым комедийным шоу. Выступление традиционно пройдет на площадке МТС Live Холл, где неизменные Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун отыграют по уникальному сценарию, созданному самими зрителями.

На "Импровизаторах" зрители становятся полноценными участниками шоу, задают тему, персонажей, которых предстоит изобразить, а иногда даже участвуют в сценке, находясь рядом с любимыми актерами. В какой-то момент история превращается в полный абсурд, который импровизаторы в рамках своих образов должны подвести к логическому завершению.

Единственное ограничение для зрителей - это возраст. Программа строго для лиц старше 18 лет, детей не пускают даже в сопровождении родителей. Это дает актерам полную свободу в выражениях и темах, которые те могут поднять на сцене.

Концерт пройдет в субботу 20 декабря в 19.00. Билеты все еще доступны, цена от 1,5 до 4,5 тыс. рублей. Отметим, что на входе в зрительный зал осуществляется паспортный контроль.