11 Декабря 2025
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Теперь клиенты ВТБ смогут оплачивать госплатежи просто и оперативно

ВТБ упростил поиск и оплату госплатежей: теперь клиенту достаточно ввести данные своих документов в единую строку поиска в ВТБ Онлайн. Сервис мгновенно находит счета от разных ведомств (ФНС, ГАИ, ФССП и др.), после этого пользователь сразу сможет оплатить их без комиссии.

Пользователь онлайн-банка ввести данные любого документа в поиск – паспорта, водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС), чтобы проверить возможные начисления. Сервис автоматически сформирует реквизиты для оплаты. Платежи проходят мгновенно с оперативным уведомлением госорганов и с полным соблюдением стандартов безопасности. 

Для удобства пользователей разработана система подсказок, которая информирует, какие начисления могут быть привязаны к тому или иному документу. Чем больше документов заполнено – тем больше возможных государственных начислений вы сможете найти.

Чиновник с мобильным телефоном(2025)|Фото: Накануне.RU

«Почти каждый день мы все получаем счета на оплату. Чтобы наши клиенты не потеряли важный платеж в ворохе других уведомлений, мы сделали быстрый сквозной поиск по всем выставленным счетам от ведомств и госсервисов. Достаточно один раз ввести свои данные, чтобы все найти и в пару кликов оплатить. Это удобно - неоплаченные счета не копятся, не теряются, и в любой момент под рукой справка, подтверждающая оплату», — отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Ранее розничные клиенты ВТБ получили возможность отправлять файлы с квитанциями на оплату из галереи телефона, почты или мессенджеров в ВТБ Онлайн — без скачивания и лишних шагов. Опция поддерживает форматы PDF, JPG и PNG, оплата проходит в онлайн-банке без комиссий в пару кликов

