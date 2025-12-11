В Тюмени подростку предъявлено обвинение за несообщение о готовящемся теракте

В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, который не сообщил о готовящемся теракте, сообщили Накануне.RU в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Юноше инкриминируется несообщение о готовящемся преступлении террористического характера (ст. 205.6 УК РФ).

Следствие установило, что в декабре 2024 года житель Тюмени в ходе общения в социальных сетях с ранее знакомым ему земляком достоверно узнал о готовящемся теракте. Его знакомый сообщил, что вместе с сообщником по указанию злоумышленника, действующего в интересах Украины, планирует поджечь объект транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне "Утяшево – Тюмень".

Довести замысел до конца не удалось: поджигатели были задержаны сотрудниками УФСБ России по Тюменской области во время следования к месту преступления. Уголовное дело в отношении задержанных уже направлено в суд, а их куратор находится в розыске.

В ведомстве напомнили, что спецслужбы иностранных государств активно используют соцсети для вербовки молодежи, злоупотребляя их доверчивостью. СК РФ призывает граждан незамедлительно сообщать в правоохранительные органы о любой известной информации о готовящихся преступлениях, чтобы не стать соучастником.