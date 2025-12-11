"Транснефть – Сибирь" внедряет систему рейтинговой оценки в производственные процессы

Компания "Транснефть – Сибирь" (дочернее предприятие "Транфнефть") внедряет Систему рейтинговой оценки (СРО), сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Транснефть - Сибирь". Под руководством генерального директора "Транснефть – Сибирь" Рустэма Исламова, главного инженера предприятия Максима Кононова с участием экспертов проекта прошли совещания с руководителями отделов и служб аппарата управления предприятия, начальниками и представителями рабочих профессий Нефтеюганского, Урайского, Тобольского, Ноябрьского управлений магистральных нефтепроводов.

Основной задачей СРО является достижение определенного уровня рейтинга при выполнении работ, которые включают в себя: повышение качества планирования работ на месяц, повышение безопасности при проведении работ и выявление работ, не обеспеченных трудовыми ресурсами, для дальнейшей корректировки нормативной документации.

СРО – это инструмент, который помогает изменить и улучшить культуру работы на производстве. Его цели – стимулировать командную ответственность за общий результат. Для этого используют тщательное планирование всех процессов.

Внедряемая система состоит из трех ключевых компонентов: сводное планирование работ производственными подразделениями на месяц и отчет об их выполнении; экспертная оценка выполненных работ в части их безопасного проведения с целью снижения производственных рисков; анализ и формирование предложений по оптимизации производственных процессов и улучшению условий проведения работ и их планирования по результатам работы за месяц.

Мероприятия по внедрению Системы рейтинговой оценки будут реализованы во всех филиалах "Транснефть – Сибирь".