В Сочи пострадавшие от "эффекта Долиной" отключили пенсионерке свет в квартире

В Сочи супружеская пара, пострадавшая от "эффекта Долиной", отключила пенсионерке свет в квартире, которую та продала, а затем вернула через суд. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, супруги из Новокузнецка приобрели недвижимость в городе-курорте в июле. В продаже квартира была три месяца, стоил объект 6,5 млн рублей. Собственница предоставила паре все документы и оперативно выписалась после сделки. Но позже пенсионерка подала в суд, ссылаясь на то, что в момент подписания документов она находилась под влиянием мошенников. Сделку признали недействительной. Тогда покупательница на правах действующего собственника заключила договор со снабжающими организациями и отключила электричество в квартире.

Ранее сообщалось, что пострадавшие от "бабушкиных схем" не верят в искренность Ларисы Долиной и массово снимают обращения. Оставшиеся ни с чем покупатели квартир по всей России считают, что после того, как Верховный суд истребовал материалы дела, а негатив в сети в отношении певицы достиг немыслимых масштабов, представители артистки поняли, что финальное решение может сложиться не в их пользу и предприняли попытки антикризисного пиара.