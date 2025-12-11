Владимир Мазур представил опыт Томской области на комиссии Госсовета по направлению «Кадры»

"На комиссии Госсовета по направлению «Кадры» представил руководству правительства России, федеральным министрам опыт нашего региона в прогнозировании потребности в кадрах, подготовке рабочих и специалистов под задачи экономики", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Томской области Владимир Мазур.

Глава региона отметил, что этой работе помогают коллективы томских университетов, колледжей, техникумов, а также взаимодействие с предприятиями и реализация национального проекта «Кадры».

Владимир Мазур обозначил, что в ходе обсуждения, состоявшегося в столице, основным инструментом решения задачи было обозначено формирование прогноза кадровой потребности в разрезе регионов до 2032 года. В общей работе задействованы специалисты Минтруд, властных структур на местах, службы занятости, работодатели.

Глава Томской области также обозначил основные вызовы в части проблемы кадров.

В частности, для разработки решений не хватает данных. На площадке комиссии Госсовета было предложено законодательно закрепить использование данных о занятости, передаваемых работодателями в Социальный фонд, что должно поспособствовать более эффективному мониторингу структуры рынка труда.



Второй проблемой Владимир Мазур отметил то, что на данный момент практикуется разный опыт прогнозирования работодателями кадровой потребности.

"Нужны единые рекомендации, разработать которые предложили совместно с Агентством стратегических инициатив и Российским союзом промышленников и предпринимателей", - сообщил глава Томской области.

Третий вызов, с которым сталкивается экономика страны - это большие технологические изменения, вымывание отдельных видов рабочих мест. Здесь также было принято решение совместно АСИ разработать стратегию адаптации рынка труда к новым вызовам в горизонте 10-15 лет.

И четвёртый вызов, на который указал губернатор - это отсутствие механизмов соотнесения изменения кадровой потребности в краткосрочном периоде.

"На основе прогноза уже формируются контрольные цифры приёма для среднего профессионального и высшего образования, но не учитывается дополнительное профобразование. А это серьёзный инструмент подготовки профессионалов для промышленности. Прогнозирование и подготовка кадров должны быть объединены в единую систему, которая позволит молодежи осваивать востребованные профессии, а предприятиям - выполнять производственные программы, планировать работу на годы вперёд", - резюмировал Владимир Мазур.