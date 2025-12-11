11 Декабря 2025
Экономика Томская область
Фото: t.me/mazur_70

Владимир Мазур представил опыт Томской области на комиссии Госсовета по направлению «Кадры»

"На комиссии Госсовета по направлению «Кадры» представил руководству правительства России, федеральным министрам опыт нашего региона в прогнозировании потребности в кадрах, подготовке рабочих и специалистов под задачи экономики", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Томской области Владимир Мазур.

Глава региона отметил, что этой работе помогают коллективы томских университетов, колледжей, техникумов,  а также взаимодействие с предприятиями и реализация национального проекта «Кадры». 

(2025)|Фото: t.me/mazur_70

Владимир Мазур обозначил, что в ходе обсуждения, состоявшегося в столице,  основным инструментом решения задачи было обозначено формирование прогноза кадровой потребности в разрезе регионов до 2032 года. В общей работе задействованы специалисты Минтруд, властных структур на местах, службы занятости, работодатели. 

Глава Томской области также обозначил основные вызовы в части  проблемы кадров.

В частности, для разработки решений не хватает данных. На площадке комиссии Госсовета было предложено законодательно закрепить использование данных о занятости, передаваемых работодателями в Социальный фонд, что должно поспособствовать более эффективному мониторингу структуры рынка труда.
 
Второй проблемой Владимир Мазур отметил то, что на данный момент практикуется разный опыт прогнозирования работодателями кадровой потребности.

(2025)|Фото: t.me/mazur_70

"Нужны единые рекомендации, разработать которые предложили совместно с Агентством стратегических инициатив и Российским союзом промышленников и предпринимателей", - сообщил глава Томской области.

Третий вызов, с которым сталкивается экономика страны - это большие технологические изменения, вымывание отдельных видов рабочих мест. Здесь также было принято решение совместно АСИ разработать стратегию адаптации рынка труда к новым вызовам в горизонте 10-15 лет.

И четвёртый вызов, на который указал губернатор - это отсутствие механизмов соотнесения изменения кадровой потребности в краткосрочном периоде.

"На основе прогноза уже формируются контрольные цифры приёма для среднего профессионального и высшего образования, но не учитывается дополнительное профобразование. А это серьёзный инструмент подготовки профессионалов для промышленности. Прогнозирование и подготовка кадров должны быть объединены в единую систему, которая позволит молодежи осваивать востребованные профессии, а предприятиям - выполнять производственные программы, планировать работу на годы вперёд", - резюмировал Владимир Мазур.

Теги: владимир мазур, госсовет, нацпроект кадры, занятость, кадровая потребность


