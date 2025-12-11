11 Декабря 2025
Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Атом" завершил строительство седьмой очереди проекта "Северное сияние"

"Атомстройкомплекс" получил заключение о соответствии по седьмой очереди проекта "Северное сияние" на Уралмаше. Строительство завершено.

23-этажный многоквартирный жилой дом на улице Уральских рабочих в Екатеринбурге со встроенными помещениями общественного назначения площадью 15,8 тысяч квадратных метров готов к вводу в эксплуатацию. Получить акт ввода строители рассчитывают после нового года.

Седьмая очередь проекта "Северное сияние" на Уралмаше в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба "Атомстройкомплекс"

В новом доме – 181 квартира, 24 кладовые, а также коммерческие помещения на первом этаже площадью 224 квадратных метра. Планируется, что в доме откроются пекарня, аптека и пункт выдачи заказов, а в соседнем доме квартала откроется ресторан "Креветки и бургеры".

"Северное сияние" – один из самых масштабных проектов по развитию застроенных территорий в Екатеринбурге.

Седьмая очередь проекта "Северное сияние" на Уралмаше в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба "Атомстройкомплекс"

"За годы реализации проекта в самом сердце Уралмаша мы расселили 26 многоквартирных деревянных домов общей площадью более 15 тысяч квадратных метров. Их жители улучшили свои условия проживания, многие получили квартиры в новых домах в этом же микрорайоне. На месте расселенных домов мы формируем современные, безопасные кварталы с актуальными предприятиями сферы услуг и торговли, подземными паркингами, зелеными дворами, красивыми, располагающими к прогулкам улицами. Проект "Северное сияние" отмечен множеством профессиональных наград и премий, в числе которых – диплом Союза архитекторов России, премия FiabciPrixd’Exellence, которую называют "архитектурным Оскаром", и другие", - рассказал первый замдиректора АО "Корпорация "Атомстройкомплекс" Дмитрий Хватов.

Седьмая очередь проекта "Северное сияние" на Уралмаше в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба "Атомстройкомплекс"

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Атомстройкомплекса", еще до ввода в эксплуатацию новый дом принимает управляющая компания "А1". Ее специалисты участвовали в ходе проектирования и строительства, поэтому хорошо знакомы со всеми инженерными системами и оборудованием. Такой подход позволяет "Атому" обеспечивать эффективное обслуживание построенных домов и, следовательно, высокую ликвидность жилья.

Теги: Северное сияние, проект, строительство, Атом


