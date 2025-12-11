Участников СВО предложили трудоустраивать воспитателями и педагогами в кадетские корпуса

Участников СВО предложили привлекать для работы в кадетских корпусах, училищах, школах и классах. По мнению сенаторов и депутатов Госдумы, такие люди отлично подходят на роль воспитателей и педагогов в военизированных детских учебных заведениях.

"Очень важно, чтобы кадетские училища, школы, классы и корпуса были укомплектованы педагогами в том числе из числа ветеранов СВО", - сказал сенатор Юрий Воробьев на заседании совета по военно-патриотическому воспитанию граждан при СовФеде.

По словам Воробьева, сейчас в России насчитывается более 500 тыс. кадетов.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предложил привлекать к работе с детьми в кадетских корпусах участников СВО, в том числе тех, которые из-за ранений и других проблем со здоровьем больше не годны к строевой службе: "Они могут занять места воспитателей и преподавателей в кадетских учреждениях".

Но также Картаполов предлагает распределять выпускников педагогических вузов на обязательную отработку в том числе в кадетских заведениях: "Есть недостаток финансирования, нехватка кадров, устаревшая инфраструктура. Здесь не обойтись без целевого обучения в вузах страны в интересах кадетского образования. Вот выпускники медвузов теперь должны отработать три года на государство. Это же надо предложить выпускникам педагогических вузов".