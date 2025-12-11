Лавров: Между РФ и США устранены все недопонимания, возникшие в паузу после Анкориджа

Президент России Владимир Путин и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф на последней встрече [в Кремле] устранили все недопонимания между РФ и США, возникшие из-за паузы после саммита на Аляске, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на дипломатическом круглом столе.

Он добавил, что "Россия фиксирует огромное количество спекуляций и вбросов по теме Украины, направленных на затягивание конфликта".

Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия настаивает на пакете договоренностей о прочном устойчивом мире на Украине с гарантией безопасности для всех сторон. Текущие переговоры между РФ и США посвящены именно поиску долгосрочного урегулирования, отметил министр.

"Мы признавали другую Украину", - сказал Лавров. "Украина должна снова стать внеблоковым, нейтральным и безъядерным государством", - считает министр. Он отметил, что эти принципы были заложены в декларации независимости Украины и легли в основу "пониманий Анкориджа".