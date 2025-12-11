В Полевском жителей коттеджного поселка вынудили платить за въезд к себе домой

Жителей коттеджного поселка в Полевском районе заставили платить за проезд к своему дому, а также за каждого из гостей, желающего проехать через шлагбаум. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

Все началось с того, как владелец участка установил на въезд в поселок шлагбаум и забор. Без его разрешения никто не мог попасть на территорию поселка, в том числе и домовладельцы Получить же разрешение было "просто" - каждый въезд стоил 300 рублей за человека. Ту же сумму должен был заплатить каждый въезжающий в поселок гость. Более того, хозяин шлагбаума заявлял, что местные жители должны заранее предупреждать его о планируемых визитах гостей.

Владельцев участков это крайне не устраивало, из-за чего история дошла до суда, а после и до Полевского районного отделения судебных приставов. Гражданина обязали предоставить беспрепятственный доступ для прохода и проезда через земельные участки, так как ограждения нарушали требования пожарной безопасности и не дали бы, в случае ЧП, проехать пожарной технике.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство. Был осуществлен демонтаж незаконного забора, заезд автотранспорта осуществляется беспрепятственно. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.