Суд отправил в колонию жителя Екатеринбурга, без причины нападавшего на незнакомых людей

Суд вынес приговор молодому жителю Екатеринбурга. Он нападал на незнакомых людей безо всякой причины и пытался их убить.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался молодой человек 2007 года рождения. Как показало расследование, вечером 22 марта этого года пьяный екатеринбуржец на лестничной площадке в подъезде дома по улице Щорса без видимого повода напал на ранее незнакомого молодого человека. Он нанес ему несколько ударов в область спины и головы.

В тот же вечер возле дома по улице Уктусская агрессор опять без какого-либо повода набросился на незнакомого мужчину и также нанес ему несколько ударов. Спасти обоих пострадавших удалось благодаря вовремя оказанной медицинской помощи.

Сегодня, 11 декабря, Ленинский районный суд Екатеринбурга признал нападавшего виновным в покушении на убийство двух человек из хулиганских побуждений. Ему назначено 4,5 года колонии общего режима. В пользу одного из потерпевших взыскана компенсация на сумму 300 тысяч рублей.