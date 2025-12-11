Макрон заявил о намерении запретить во Франции соцсети для детей до 15 лет

Франция может стать второй страной в мире, которая запретит использование соцсетей для лиц младше 15 или 16 лет. О намерении принять такой закон заявил президент страны Эммануэль Макрон.

"Мы собираемся обязать все социальные сети подтверждать возраст пользователей, и мы собираемся установить запрет на пользование ими ранее 15 или 16 лет", - заявил Макрон, общаясь с читателями региональной французской газеты Ouest-France.

По словам Макрона, технически такое ограничение осуществимо – как в случае с порнографическими сайтами, которыми не должны пользоваться несовершеннолетние. "Это техническое решение можно использовать и для социальных сетей. Хотя закон и не может решить все проблемы", - цитирует Макрона Le Figaro. Президент обратил внимание на то, что на поведенческие привычки и интересы подростков должны влиять и школы, и родители.

Ранее Макрон заявлял, что с начала учебного года в 2026 году мобильные телефоны будут запрещены в школах.