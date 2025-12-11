Жителя уральского поселка отправили в колонию за поджог дома и убийство знакомого

Жителю свердловского поселка Кедровка (город Березовский) Павлу Леневу вынесли приговор, признав виновным в убийстве, покушении на убийство двух лиц и поджоге дома. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Гособвинение доказало, что 17 мая 2025 года Ленев встретился у магазина с двумя знакомыми, с которыми выпил, а после договорился чуть позже продолжить застолье дома у одного из них. Однако, когда осужденный подошел к дому одного из мужчин в коллективном саду №23 "Юбилейный", ему не открыли. При этом Ленев достоверно знал, что его знакомые находятся внутри.

Тогда обиженный мужчина взял на крыльце плед и поджег с помощью зажигалки. В прокуратуре утверждают, что Ленев понимал - знакомые не смогут покинуть дом, так как единственный выход заблокирован огнем. Один из мужчин все же смог выбраться, а хозяин дома скончался на месте происшествия. Кроме того, огнем было уничтожено имущество потерпевшего на общую сумму свыше 791 тыс. рублей.

Ленев свою вину признал частично, заявив, что из желания напакостить поджег дом, однако о том, что внутри находились люди, он не знал.

С учетом позиции государственного обвинителя Свердловский областной суд назначил Павлу Леневу наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок два года.