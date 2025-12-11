В Госдуме призвали преподавать в школах "фактчекинг"

В российских школах пора преподавать "фактчекинг", считает вице-спикер ГД Вячеслав Даванков. Такую идею он озвучил на круглом столе Российского исторического общества, приуроченном ко дню рождения писателя и историка Николая Карамзина.

Он пишет, что учился на историческом факультете МГУ, и работы Карамзина были для студентов главным учебником по источниковедению. А сегодня "в интернете одни боты уже научились троллить других", поэтому критический подход к информации стал еще актуальнее, особенно для детей. Основы "фактчекинга" можно ввести в программу "Разговоров о важном" для всех классов, включая младшие, потому что дети сидят в интернете с младых лет, считает депутат.

"Важно объяснить детям, как отличить новость от фейка, живое видео — от нейросетевого, а обычного пользователя — от мошенника. Раз уж школьники живут в интернете, нужно учить их цифровой гигиене", — заявил Даванков.

Ранее он призывал отказаться от домашних заданий для школьников, так как они будто бы уже неактуальны. По его мнению, их нужно заменить чем-то другим.