В Госдуме предлагают сохранять пенсию по потере кормильца работающим подросткам

Пенсии по потере кормильца нужно сохранять в случае, если подросток устраивается на работу. Это не будет отбивать у них охоту к началу трудовой деятельности. Такой законопроект разработали "Новые люди", направив его на отзыв в Правительство.

Сейчас пенсию по потере кормильца получают только нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, которые находились у него на иждивении. Но, как считают авторы инициативы, подростки и их опекуны опасаются официального трудоустройства, чтобы не потерять более надежный источник дохода в виде пенсии. И они часто начинают трудиться неофициально. Это плохо и для государства, недополучающего налоги, и для самих подростков, у которых не засчитывается стаж.

Законопроект призван изменить это и ввести норму о продолжении выплаты пенсии по потере кормильца в случае трудоустройства. Она предлагается для всех несовершеннолетних, а также для студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет.

После получения отзыва Правительства законопроект внесут в Госдуму. Он направлен на увеличение занятости подростков, оставшихся без отца.

В последнее время власти предпринимают шаги, направленные на стимулирование трудовой деятельности подростков. Подавляющее большинство родителей (78%) поддерживают эту идею как возможность. За два года уровень поддержки вырос на 7 процентных пунктов. Почти 20% подростков 16-17 лет подрабатывают на летних каникулах.