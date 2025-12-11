Югра отметила 95-летие: благодарность, награды и взгляд в будущее

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра торжественно отметил 95-летие со дня своего образования. Праздничные мероприятия, которые прошли в муниципалитетах и столице региона, объединили духовное, государственное и культурное начало, продемонстрировав единство и преемственность поколений. О самых ярких событиях Дня рождения Югры — в материале Накануне.RU.

Регион ведет свою историю с 10 декабря 1930 года, когда был образован Остяко-Вогульский национальный округ. В 1940 году он был переименован в Ханты-Мансийский, а с 2003 года регион носит своё современное название — Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Сегодня это энергетическое сердце России, один из крупнейших нефтедобывающих регионов мира, лидер по объему промышленного производства, регион вносит ключевой вклад в формирование федерального бюджета

Торжественный день начался с благодарственного молебна в Воскресенском кафедральном соборе, который возглавил митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. Митрополит призвал возблагодарить Господа за счастливую жизнь и испросить благословения на будущее для всех жителей и руководителей региона. В молебне приняли участие губернатор Югры Руслан Кухарук, члены правительства, сенаторы Совета Федерации от региона, прихожане. Они вознесли благодарственные молитвы, а также попросили благословение на новые благие дела.

Еще одним немаловажным мероприятием, приуроченным к 95-летию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, стала церемония открытия памятной стелы в Ханты-Мансийске, которому ранее указом президента России было присвоено почетное звание "Город трудовой доблести" за неоценимый вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Более двух тысяч жителей Ханты-Мансийска и села Самарово были награждены медалью "За доблестный труд". Стела установлена на месте, где во время войны находился кирпичный завод, работавший для нужд фронта. Это не просто памятник, а собранная по крупицам история каждой семьи, чей труд приближал Победу.

На открытии памятника активисты заложили "Капсулу Победы". Послание для будущих поколений написали ветераны, труженики тыла, участники СВО, представители молодежных организаций и почетные жители города. Вскрыть капсулу планируют в 2045 году — в год 100-летия Великой Победы.

В честь 95-летия региона жители Югры получили множество поздравлений и теплый слов. Поздравительную телеграмму направил президент России Владимир Путин. В своем обращении подчеркнул, что Югра динамично развивается, вносит поистине уникальный вклад в укрепление топливно-энергетического комплекса и экономики в целом.

"B регионе успешно реализуются масштабные программы в сфере образования и здравоохранения, культуры и туризма, экологии и спорта, уделяется большое внимание сбережению самобытных обычаев коренных народов Севера", - говорится в сообщении. Глава государства отметил и самоотверженный труд предков жителей региона, которые строили города и поселки, объекты промышленной, транспортной и социальной инфраструктуры и сегодня югорчане продолжают традиции товарищества, взаимовыручки, оказывают действенную помощь своим землякам, участникам и ветеранам СВО, родным, близким.





Полномочный представитель Президента в УрФО Артём Жога, называя регион "энергетическим сердцем России" заявил, что для него Югра – особый регион на карте России, поскольку именно с него началось его знакомство с Уральским федеральным округом.

"Здесь живут прекрасные люди, которые своим трудом пишут историю региона. Ваша энергия, преданность делу и любовь к родной земле - главные ценности Югры. Вы с успехом воплощаете масштабные проекты и работаете над задачами, которые ставит перед нами президент России Владимир Путин. Особые слова благодарности за постоянную поддержку специальной военной операции. Ваша помощь ребятам на передовой, их семьям и всему Донбассу – пример истинного служения Родине", - говорится в поздравлении.

Теплые слова и пожелания прозвучали также от подшефной Югре Макеевки. В администрации города поблагодарили губернатора Руслана Кухарука и отметили, что гордятся дружбой и уверены, что сотрудничество будет развиваться и впредь.

"95 лет – это целая эпоха, наполненная трудовым подвигом, силой духа и целеустремленностью. Из сурового края Югра превратилась в мощный, динамично развивающийся регион-лидер, настоящую энергетическую опору России. Этот впечатляющий успех стал возможен только благодаря титаническому труду и беззаветной преданности её жителей — людей, чей талант и упорство творят историю. Особые слова признательности мы адресуем Вам, уважаемый Руслан Николаевич! Мы высоко ценим прочные партнёрские отношения и ту реальную помощь, которую Югра под Вашим руководством оказывает Макеевке. Это сотрудничество — это не просто слова, а конкретные дела, которые помогают нам восстанавливать город и создавать достойные условия для жизни людей", - говорится в сообщении.

Губернатор Югры Руслан Кухарук отметил, что история Югры создавалась трудом и мужеством многих поколений.

"Именно Вы, дорогие земляки, создали край, где традиционные стойбища соседствуют с нефтегазовыми месторождениями и современными городами, где мечты становятся реальностью, где будущее рождается прямо сейчас. От всего сердца желаю каждому из Вас крепкого здоровья, благополучия и мира. Пусть наш регион и впредь остается процветающим и гостеприимным домом для всех нас", - сказал Руслан Кухарук.

Накануне губернатор вручил государственные и окружные награды работникам нефтегазовой промышленности, строителям, учителям, врачам, спортсменам за вклад в будущее Югры. Награды получили около 60 человек. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены 14 человек, медали ордена "Родительская слава" удостоены четыре семьи. Также были вручены почётные грамоты Президента России, региональные знаки отличия и присвоены почётные звания Югры.

Кульминацией праздничного дня 10 декабря стал концерт в "Югра-Классик", где присутствовали действующий губернатор, сенатор Наталья Комарова и первый глава региона Александр Филипенко, встреченный залом стоя. Наталье Комаровой было присвоено звание "Почётный гражданин Югры".

"Говоря о достижениях, нельзя не вспомнить о тех, кто управлял судьбой нашего края. Самоотверженность первых руководителей и их смелые решения позволили Югре стать регионом, которым мы гордимся сегодня. Мы с особым почтением благодарим первого губернатора Югры Александра Филипенко. Именно вы заложили основу системного развития округа. Благодаря вашей дальновидности, стратегическому мышлению и неутомимой энергии были сформированы ключевые отрасли экономики, создана социальная инфраструктура и заложены принципы устойчивого развития региона, позволившие региону занять лидирующие позиции в стране", — обратился Руслан Кухарук к Александру Филипенко.

Отметим, что праздничные концерты, выставки, мастер-классы, приуроченные к 95-летию Югры проходят во всех муниципальных образованиях.