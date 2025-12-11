Суд помог уральцу с паспортом СССР доказать его проживание в России

Житель уральского города Волчанск много лет жил с паспортом СССР. Чтобы получить российский паспорт, ему пришлось обращаться в суд.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, последним документом, удостоверяющим личность уральца, был паспорт СССР образца 1974 года, выданный мужчине еще в 1991 году. После его получения он не оформлял паспорт гражданина РФ или какого-либо иностранного государства. Мужчина родился и жил в Волчанске до 1987 года, после чего проходил срочную службу в Советской Армии, а затем переехал в другой регион России.

Там он работал, создал семью, у него родились дети. Затем уралец вернулся в Волчанск, где проживает до сих пор. Все эти годы он жил с советским паспортом, не думая оформлять российский. А когда он ему все же понадобился, пришлось обращаться в суд, так как отметки о прописке в его паспорте СССР не было.

Карпинский городской суд изучил показания свидетелей, документы о рождении детей на территории России, данные о месте жительства, и пришел к выводу, что уралец фактически проживал в РФ. Это решение поможет мужчине обратиться в МВД для оформления паспорта гражданина России.