"Зумер" стал словом года по версии "Грамоты.Ру"

Словом года по версии портала Грамота.Ру стал "зумер". Эксперты "Грамоты" считают, что это слово "отражает новые явления в языке и обществе, попадает в "нерв времени".

В 2023 году словом года по версии "Грамоты" стала "нейросеть", а в 2024 году – "вайб".

"Зумер относится к группе существительных, которые обозначают людей по их характерным чертам: возрастным, поведенческим, внешним. К этой же группе относятся скуф, нормис, тарелочница, альтушка, токсик и многие другие неологизмы, которые получили распространение в последнее время. Слово зумер указывает не только на возраст, но и на свойства поколения (или стереотипные представления о них), используется как удобный ярлык для его ценностей, рабочих качеств, моделей общения и потребления", - говорит редактор "Грамоты" Антон Солдатов.

В шорт-лист "Слова года" по версии Грамоты.Ру также попали "брейнрот", "выгорание", "имба", "лимб", "подсветить", "промпт", "проявленность", "пупупу", "ред-флаг", "сигма" и "слоп". На втором месте после "зумеров" у экспертов оказалось "выгорание", на третьем – "ред-флаг".