В Петербурге мигрантам продлили запрет на работу в такси и доставке

В Санкт-Петербурге продлен запрет на работу мигрантов в сфере такси и доставки, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на постановление губернатора Александра Беглова.

Ограничение будет действовать до конца 2026 года. Решение принято в целях безопасности и защиты экономических интересов. Власти считают, что запрет поможет легализовать рынок труда, повысить качество услуг и создать возможности для подработки россиян, включая студентов.

Анализ данных за 2025 год показал, что доля иностранцев с патентами на профессии водителя и курьера была незначительной.

Ранее стало известно, что Санкт-Петербург увеличит плату за патент для трудовых мигрантов до 8 тыс. руб.