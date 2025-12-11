"Ростсельмаш" сократит рабочую неделю из-за обвала спроса

"Ростсельмаш", лидер российского рынка сельхозтехники, столкнулся с серьезными проблемами.

Из-за снижения продаж на четверть в 2025 году компания вынуждена принять новые антикризисные меры. После увольнения 2 тыс. человек и сокращения производства на 30% в 2026 году сотрудников ждет переход на трех- или четырехдневную рабочую неделю.

Совладелец Константин Бабкин объяснил, что ситуацию усугубляют высокая ставка ЦБ и низкая платежеспособность сельхозпроизводителей. Государственные программы, по его словам, не способны компенсировать выпадающий спрос, сообщает ТАСС.

Ранее о переходе на четырёхдневную неделю уже объявляли "Тихвинский вагоностроительный завод", Ярославский моторный завод и Ярославский завод дизельной аппаратуры, Челябинский электрометаллургический комбинат, группа ГАЗ, ЛиАЗ.