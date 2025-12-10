Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил о результатах повышения окладов коммунальщикам

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на встрече с редакторами уральских СМИ заявил, что кадровая ситуация в коммунальной сфере улучшилась в связи с повышением окладов специалистов на 30 % с 1 ноября.

Зарплаты выросли более чем у 1 тысячи коммунальщиков: водителей, механизаторов и дорожных рабочих. Стоит отметить, что в бюджете города на 2026 год предусмотрено дополнительное финансирование работ со содержанию городских территорий в размере 600 миллионов рублей.

Результатом принятой меры стал приток новых кадров и сокращение вакантных мест во всех районных ДЭУ. Также одной из мер улучшения условий труда рабочих остается обеспечение их бесплатным горячим питанием в ночные смены.

Ранее, 9 декабря, глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал об уборке городских улиц после первого сильного снегопада. По его словам, городские службы выдержали этот мощный снегопад.

"В среднем за декабрь в Екатеринбурге выпадает 24 миллиметра водного столба снежных осадков. Такая тенденция сохранялась последние 10 лет. Первый зимний снегопад в этом сезоне принес нам практически сразу месячную норму – 19 миллиметров осадков. По моему поручению на уборку оперативно были мобилизованы все силы коммунальных служб. Более того, максимально привлекались ресурсы сторонних организаций. С последствиями снегопада ежесуточно боролись более 200 единиц спецтехники и порядка 500 дорожных рабочих. Город выдержал мощный снегопад. Что важно, не было допущено сбоев в работе общественного транспорта", – заявлял градоначальник.

10 декабря коммунальщики вновь вышли на борьбу со снегом. Улицы города убирают 434 дорожных рабочих и 225 машин: 66 самосвалов, 57 тракторов, 39 КДМ, 18 фронтальных погрузчиков, 15 грейдеров и другие. За сутки из уральской столицы вывезли 6,3 тысячи тонн снега, еще 673 тонны перебросили шнекороторами. Тротуары и проезжие части обработали 223 тоннами противогололедных материалов и песка.

В общей сложности днем 9 декабря и в ночь на 10 декабря в уборке были задействованы почти 511 дорожных рабочих и 474 единицы техники.

Также Алексей Орлов отметил, что коммунальщики в соответствии с регламентом продолжают уборку тротуаров, пешеходных зон и проезжей части: "Прошу автовладельцев не парковать личный транспорт под запрещающими знаками и на обочинах, чтобы не препятствовать работе уборочной спецтехники. Районные ДЭУ должны своевременно информировать жителей о планируемых работах".