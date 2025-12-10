Александр Соколов выступил с предложениями в ходе заседания комиссии Госсовета по направлению «Кадры»

Сегодня, 10 декабря, прошло расширенное заседание комиссии Государственного Совета по направлению «Кадры». Темой заседания были вопросы подготовки Госсовета на тему «О подготовке кадров для экономики Российской Федерации». В заседании приняли участие заместитель руководителя Администрации Президента России Максим Орешкин, помощник Президента России, Секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин, заместители председателя Правительства России Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, а также руководители ряда федеральных министерств и ведомств, главы регионов России.

От Кировской области в обсуждении участвовали губернатор Александр Соколов, первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов и заместитель председателя правительства Евгений Габсаматов.

В рамках работы тематических столов прошли обсуждения ключевых вопросов подготовки кадров. Таких как: прогноз потребности экономики в кадрах; модели профессиональной ориентации, роль кадровых центров и роль работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов СВО. В частности, речь шла о модели подготовки кадров для экономики – федеральном проекте «Профессионалитет», который входит в нацпроект «Молодёжь и дети».

Максим Орешкин представил три горизонта кадровой стратегии. Краткосрочный, подразумевающий преодоление кадрового дефицита в рамках потребностей экономики страны. Среднесрочный, предполагающий корректировку системы образования с тем, чтобы уровень подготовки молодых специалистов позволял им развиваться самостоятельно. Долгосрочный, в рамках которого страна сможет ответить на технологические вызовы, связанные с внедрением автономных систем, искусственного интеллекта, платформенных решений.

Алексей Дюмин напомнил, что сейчас разные секторы экономики России сталкиваются с дефицитом кадров и в ближайшие годы эта проблема будет нарастать. А выстроенная на данный момент система подготовки кадров не успевает оперативно реагировать на постоянно меняющиеся запросы работодателей. При этом, Алексей Дюмин подчеркнул, что задачи достижения технологического лидерства поставлены Президентом, и они требуют формирования большого человеческого потенциала.

Губернатор Кировской области Александр Соколов высказал мнение, что кадровый вызов - ключевой для экономики страны. Нехватка сотрудников сегодня становится явной во многих отраслях. Глава Кировской области считает крайне важным создание условий переобучения и трудоустройства для участников СВО на востребованные специальности. Он подчеркнул, что важнейший составляющей в решении кадрового вопроса является образование.

"Мы в Кировской области уже значительно перестроили систему среднего профобразования. Отказались от подготовки в колледжах и техникумах барменов и фотографов, увеличив за их счет набор на специальности группы «Машиностроение». И сейчас наблюдаем конкурсы на поступление наравне с вузовскими - сверхвостребованное направление у работодателей и абитуриентов. Значительный эффект получаем от проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Только комплексно решая кадровые вопросы, мы сможем двигаться по направлению технологического лидерства", — сказал Александр Соколов.

Герман Греф посвятил выступление роли искусственного интеллекта в решении кадрового вопроса.

Руководитель комиссии Госсовета по направлению «Кадры» Владислав Шапша, подводя итог обсуждению, резюмировал - приоритетная задача сегодня обеспечить эффективную реализацию ключевых решений, направленных на развитие кадрового потенциала страны.

Доработанные в ходе открытого диалога материалы войдут в проект перечня поручений Президента к предстоящему заседанию Госсовета, которое запланировано на конец года.