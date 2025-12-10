Ипотека под 2% в ВТБ доступна для многодетных семей и учителей Дальнего Востока и Арктики

ВТБ первым среди банков открывает прием заявок по обновленным условиям «Дальневосточной и арктической ипотеки». С 9 декабря оформить льготный кредит на покупку жилья могут все многодетные семьи и работники сферы образования, проживающие в макрорегионе. Воспользоваться программой также могут заемщики, планирующие покупку вторичного жилья в городах с низким объемом строительства.

Программа «Дальневосточная и арктическая ипотека» позволяет получить кредит до 9 млн рублей на покупку квартиры в новостройке площадью от 64 кв. метров или на вторичном рынке (от 60 кв. метров). В остальных случаях максимальная сумма кредита составляет 6 млн рублей. Минимальный первый взнос — от 20%, срок кредитования — до 20 лет. В качестве взноса или для погашения части кредита можно использовать средства материнского капитала. Программа не распространяется на рефинансирование ранее оформленных кредитов.

«Благодаря оперативному старту приема заявок на ипотеку под 2% многие семьи Дальнего Востока и Арктики смогут купить долгожданное жилье уже до Нового года и встретить праздники с мыслями о скором новоселье», — отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Программа «Дальневосточная и арктическая ипотека» пользуется высоким спросом. С момента её запуска ВТБ направил более 110 млрд рублей на финансирование покупок недвижимости, что помогло более 23,3 тысячам семей приобрести свое жилье. Только с начала 2025 года при участии банка заемщики купили по программе свыше 273 тысяч кв. метров.

Оформить заявку на льготный кредит можно в мобильном приложении ВТБ Онлайн, в контакт-центре по номеру 1000, через партнеров банка или в любом отделении