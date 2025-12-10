Где отдыхали осенью и сколько потратили россияне стало известно из исследования ВТБ и OneTwoTrip

10 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Обездолены из-за Долиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Где отдыхали осенью и сколько потратили россияне стало известно из исследования ВТБ и OneTwoTrip

ВТБ и сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, что этой осенью россияне стали чаще путешествовать. По оценке банка, рост трат на путешествия в осенний сезон этого года составил 30%.

По статистике отельных заказов OneTwoTrip, осенью россияне чаще всего отдыхали в Москве (22,5% всех бронирований), Санкт-Петербурге (14,6%) и Адлере (4,4%). В первую пятерку популярных направлений также вошли Казань (3,2%) и Екатеринбург (2,7%). В десятку лидеров попали Краснодар (2,5%), Калининград (2,3%), Эстосадок (2,2%), Сочи (2,0%) и Нижний Новгород (1,8%).

Средняя стоимость ночи в отеле составила 8,4 тыс. рублей. Наиболее востребованными были объекты без звезд – апартаменты, гостевые дома и хостелы: их выбирали в 30,5% случаев. Отели категории «четыре звезды» пользовались сопоставимым спросом (30,1%), трехзвездочные гостиницы заняли 25,8% всех заказов, а пятизвездочные – 10%. Варианты с одной и двумя звездами традиционно оставались нишевыми (0,3% и 3,3% соответственно).

«Анализируя поездки россиян этой осенью по стране, мы выяснили, что гораздо более востребованной у них стала Тверь: спрос на гостиницы в городе вырос на 53%. Также существенно увеличился интерес путешественников к отдыху в Калуге (+35%), а замыкает тройку тревел-открытий Оренбург, где отели бронировали на 34% чаще, чем прошлой осенью», - рассказала руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.

Багаж пассажира(2024)|Фото: Накануне.RU

По данным ВТБ, осенью россияне потратили на авиа- и ж/д билеты, проживание и развлечения 154 млрд рублей – на 30% больше, чем годом ранее. Общее количество транзакций в этих категориях превысило 200 млн.

Среди туристических расходов наибольший рост зафиксирован в сегменте железнодорожных поездок – траты на билеты дальнего следования увеличились на треть, до 8,8 млрд рублей, средний чек составил 3,5 тыс. рублей.

На авиабилеты клиенты банка потратили 12 млрд рублей (+18%), а средний чек достиг 20,5 тыс. рублей (+7%). На проживание в отелях пришлось 10,2 млрд рублей при среднем чеке 7,4 тыс. рублей.

«Россияне все чаще путешествуют осенью – расходы на отели, транспорт и развлечения выросли почти на треть по сравнению с прошлым годом. Этому способствуют праздничные дни и желание активно провести время в "низкий сезон", когда можно найти более выгодные варианты размещения в популярных туристических точках. Путешественники предпочитают не только соседние регионы, но и более дальние направления, расширяя географию отдыха», - отметил Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.

Теги: втб, OneTwoTrip, исследование, отдых, билеты, гостиницы


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети