Калужского ветерана тепло поздравили с вековым юбилеем

100-летие отпраздновал участник Великой Отечественной войны Николай Игнатьевич Апанасов. Николай Игнатьевич родился 10 декабря 1925 года в деревне Моисеево Дмитриевского района Курской области. В марте 1943 года он добровольцем пошел на фронт и был зачислен в 363-й запасной стрелковый полк Московского военного округа. Был наводчиком, стрелком, а с марта 1944 года командовал минно-снайперским взводом 47-й механизированной бригады. Участвовал в боях на территории Литвы, Польши, Венгрии, в штурме Кенигсберга. Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За боевые заслуги», «За победу над Германией».

Поздравили фронтовика, вручили ему подарки, пожелали крепкого здоровья, бодрости духа, счастья и семейного тепла председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев, глава Калуги Дмитрий Денисов и депутат Думы, военный комиссар Калуги Андрей Иванов.

«Для нас огромная честь поздравить Николая Игнатьевича с замечательным юбилеем. В прошлом году решением Городской Думы ему было единогласно присвоено звание «Почётный гражданин города Калуги». Низкий поклон всем фронтовикам!», – подчеркнул Юрий Моисеев.