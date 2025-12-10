Депутаты городской Думы утвердили бюджет Калуги на 2026 год

10 декабря состоялось заседание Думы городского округа города Калуги. Депутаты приняли во втором чтении бюджет Калуги на 2026 год.

Доходы городской казны запланированы в объёме свыше 23 млрд. рублей. Безвозмездные поступления составят порядка 12,5 млрд. рублей, собственные налоговые и неналоговые доходы муниципалитета – порядка 10,3 млрд. рублей.

Расходы запланированы в объёме 22,9 млрд. рублей. Предусмотрены средства на ремонт и содержание автомобильных дорог, развитие социальной и спортивной инфраструктуры, благоустройство общественных территорий, капитальный ремонт многоквартирных домов и расселение аварийного жилого фонда.

«Утверждён главный финансовый документ города. Бюджет традиционно сохраняет социальную направленность, финансирование социальной сферы, образования, культуры и спорта составит 65,7 % от общего объема расходов. В течение 2026 года депутатский корпус совместно с администрацией города продолжит работу над бюджетом, при появлении дополнительных доходов будет корректироваться ведомственная структура расходов», – отметил председатель Думы Юрий Моисеев.