Здравоохранение Томская область
Фото: vk.ru/oblast_zdorovya

Уже более 20 тысяч жителей Томской области в 2025 году прошли обследования в Центрах здоровья

Обследование 20 815 жителей Томской области уже в 2025 году провели центры здоровья в медицинских организациях региона. Из них 2 050 детей было обследовано.

Как пояснили в региональном департаменте здравоохранения, основная цель деятельности центров здоровья — профилактика хронических неинфекционных заболеваний и популяризация здорового образа жизни. Такие центры на данный момент функционируют в Межвузовской поликлинике, Томской областной клинической больнице, Городской клинической больнице № 1 и Областной детской больнице.

«В этом году по региональному проекту «Здоровье для каждого» госпрограммы «Развитие здравоохранения в Томской области» президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в Центр здоровья Межвузовской поликлиники приобретено 22 единицы различного медицинского оборудования на сумму 1,8 миллиона рублей, в том числе закуплены современные экспресс-анализаторы. Новое оборудование позволило повысить уровень проведения первичной диагностики здоровья пациента», — прокомментировал начальник департамента здравоохранения Томской области Роберт Фидаров.

Популярность центров здоровья обусловлена их доступностью. Важно также, что в них идут обследования комплексно, и, соответственно, повышается возможность раннего выявления нарушений в организме. А это при своевременной коррекции помогает предотвратить развитие серьёзных заболеваний.

Развитие центров здоровья - одно из важных направлений работы по повышению качества оказания медицинской помощи в регионе и увеличения продолжительности жизни.

Обследования пациентов в центрах осуществляется на современном медицинском оборудовании. Кроме того, жители получают оценку индивидуальных и поведенческих факторов риска, могут пройти углубленное профилактическое консультирование.

Специалисты-медики разрабатывают персональные программы для каждого обратившегося по питанию, физической активности и снижению вредных привычек, проводят занятия в рамках школы здоровья, обучают правилам оказания первой помощи.

Важно отметить, что часть мероприятий проводится в дистанционном формате, а также на предприятиях Томской области, в том числе с выездом бригад центров здоровья.

Попасть на прием в центр здоровья можно несколькими способами: по направлению врача после профилактического осмотра или диспансеризации или обратиться самостоятельно. Медицинские направления получают пациенты с выявленными факторами риска - избыточная масса тела, ожирение, курение или риск злоупотребления алкоголем.

Любой житель области может обратиться в центр здоровья по собственной инициативе. В этом случае проводится анкетирование, определяется необходимый объём профилактической помощи.

роберт фидаров, центры здоровья, профилактика, заболевания, медицинские организации


