Кассация отменила решение Пермского краевого суда по делу о контрактах музея PERMM

Суд кассационной инстанции подтвердил обоснованность требований прокурора о признании недействительными контрактов, заключенных музеем современного искусства PERMM, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Сегодня Седьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решение Ленинского районного суда Перми об удовлетворении иска прокурора Перми о признании недействительными двух контрактов, заключенных между художником и музеем современного искусства PERMM.



В ходе прокурорской проверки был выявлен конфликт интересов в действиях бывшего руководителя музея при их заключении, так как выяснилось, что с исполнителем указанных контрактов их связывали иные близкие отношения.



Прокуратура проконтролирует исполнение судебного акта.



