Туроператоров из Китая познакомили с туристическим потенциалом Тюменской области

Туроператоров из Китая познакомили с туристическим потенциалом Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Поездка состоялась в рамках презентации межрегионального маршрута "Русские каникулы. Из столицы России в столицу Сибири", организованного Правительством Тюменской области и Комитетом по туризму города Москвы.

Сегодня в Тюмени участники тура, среди которых представители туроператорского сообщества Китайской Народной Республики и телеканала "RUSSIA TODAY CHINA" поделились впечатлениями. На мероприятии был впервые представлен новый туристический маршрут "Тепло Сибири", ориентированный на китайского туриста.

"Маршрут, который мы подготовили, учитывает современные запросы, предпочтения китайских туристов в путешествиях по России. Нам удалось это сделать благодаря программе Агентства стратегических инициатив, разработанной совместно с Минэкономразвития для формирования качественного турпродукта и его презентации за пределами нашей страны на целевых рынках в дружественных странах", - сообщила директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

Участница тура Су Ялин из Пекина высказала мнение, что у Тюменской области есть очень большие перспективы для развития отрасли туризма.

"И что касается проживания, наиболее яркое впечатление оставил отель, где был термальный источник. Нас удивила местная кухня. Раньше у меня не было никаких знаний о Сибири, Тюменской области, я думала, это очень холодный регион, пустошь. Но когда я приехала сюда, ощутила местное тепло и культурный колорит и узнала, что это родина многих великих людей", - заявила она.

Мария Трофимова отметила, что китайских туристов интересует традиционный уклад России. И они его ощутили именно здесь, в Тюменской области - большое количество объектов и мастер-классов, где они смогли погрузиться в культуру и традиции.

"Такие интерактивные составляющие позволяют двум культурам тонко чувствовать друг друга", - сказала Трофимова.

Знакомство с регионом для китайских туристов длилось с 7 по 10 декабря. Гости познакомились с достопримечательностями Тюмени, Ялуторовска и Тобольска.

Работа Тюменской области по развитию въездного туризма будет представлена 12 декабря на федеральном уровне. В рамках программы "Открой твою Россию" регион презентует туристические продукты, ориентированные на ключевые целевые рынки — Китай, Индию и страны Персидского залива.