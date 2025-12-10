Олимпийское собрание отказалось признать работу ОКР успешной

Олимпийское собрание отказалось признать работу Олимпийского комитета России успешной – только удовлетворительной. При этом отчеты председателя ОКР (он же министр спорта РФ) Михаила Дегтярева собрание утвердило.

"Несмотря на предложения ряда выступающих в ходе прений признать работу организации успешной, мы сможем принять такое решение только после полноценного восстановления ОКР в правах. Пока – удовлетворительно", - скромно заявил Дегтярев.

По его словам, в уходящем году "Россия добилась ощутимого прогресса в возвращении на международную спортивную арену". "Уже 67 международных федераций, включая 34 олимпийских, допускают наших атлетов к своим соревнованиям, 4200 наших спортсменов имеют международный статус, 700 - получили его в этом году. На 40 крупнейших турнирах по олимпийским видам спорта завоёваны 112 медалей", - сообщил председатель ОКР.

ОКР выиграл четыре спортивных арбитража, которые позволили восстановить в правах спортсменов трех зимних видов спорта и одного летнего.

"Дзюдоисты первыми вернулись на соревнования с национальным флагом и гимном, взяв на турнире "Большого шлема" в Абу-Даби 2 золота и 4 серебра. Затем они выступили на "Большом шлеме" в Токио. Исполком Международной федерации самбо с 1 января 2026 г. допускает россиян и белорусов под национальными флагами во всех возрастах. <…> Восстановлен статус Паралимпийского комитета России. Наша страна избрана в комитет ЮНЕСКО по борьбе с допингом", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.