Бакальчук перестал быть совладельцем Wildberries

Бизнесмен Владислав Бакальчук перестал быть владельцем 1% компании Wildberries – он передал свою долю бывшей супруге Татьяне Ким. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Согласно информации, с 10 декабря Бакальчук не является владельцем соответствующей доли в ООО "Вайлдберриз". Теперь Ким полностью контролирует 100% компании.

Сам Бакальчук заявил РБК, что продал свою долю в 1% в Wildberries.

В 2024 году создательница Wildberries Татьяна Ким начала бракоразводный процесс, в феврале 2025 года суд расторг брак. Параллельно супруги делили имущество по инициативе Бакальчука, в итоге суд оставил состояние Ким и ее основные активы за ней.