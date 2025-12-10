Трем российским спортсменам-лыжникам разрешили участвовать в отборе на Олимпиаду

Двое российских лыжников и фристайлистка допущены к международным отборным стартам на Олимпиаду 2026 года.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустила до соревнований чемпионов России в лыжных гонках Савелия Коростелева и Дарью Непряеву, а также чемпионку мира в лыжном фристайле Анастасию Таталину. Все они могут выступить на соревнованиях в нейтральном статусе.

FIS пообещала обновлять список допущенных спортсменов. Также стало известно, что в нейтральном статусе могут выступить шесть белорусских спортсменов.

По данным РБК, Коростелев уже уехал в швейцарский Давос, где будет участвовать в этапе Кубка мира.

В начале декабря 2025 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне согласился удовлетворить апелляцию России на отказ FIS допускать российских спортсменов на соревнования. "Россия выиграла иск в CAS к FIS. Теперь FIS обязана допустить российских спортсменов к международным соревнованиям", - рассказал министр спорта России Михаил Дегтярев. По его словам, суд счел требования российской стороны "обоснованными и правомерными".