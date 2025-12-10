Глава "АвтоВАЗа" не верит в возвращение в Россию Renault и Nissan

Вероятность возвращения в Россию брендов Renault и Nissan уменьшается пропорционально тому, сколько времени проходит с февраля 2022 года, считает президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.

С каждым днем для европейских и японских производителей увеличивается стоимость возврата, новые инвесторы вкладывают все больше денег в развитие их [ушедших игроков рынка] площадки. Есть также и геополитический фактор: недавно Renault была включена в России в санкционный список в числе европейских компаний, связанных с военно-промышленным комплексом, пишут "Ведомости".

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров заявлял, что "учитывая недружественные действия Renault по отношению к России, все идет к тому, что компания не вернется на рынок страны".