Подросток устроил стрельбу в вагоне метро в Петербурге

В Петербурге задержали участника инцидента со стрельбой в метро на станции "Василеостровская". Об этом сообщили в пресс-службе МВД города.

Вечером 8 декабря трое молодых людей пристали к пассажиру в вагоне метро. После сделанного замечания один из подростков попытался испугать мужчину пусковым устройством, находившимся в его кармане, при этом случайно произвел выстрел.

16-летний подросток был задержан пассажиром, двое других с места скрылись. Задержанный привлечен к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ и затем передан в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Также на подростка возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Ранее в Екатеринбурге возбудили уголовное дело после того, как подросток выстрелил в водителя трамвая. Мужчина пытался успокоить буйных школьников, после чего один из них достал пневматический пистолет и выстрелил ему в ногу.