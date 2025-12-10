В Тюменской области пожар в жилом доме унес жизни двоих человек

В Тюменской области пожар в жилом доме унес жизни двоих человек, сообщили Накануне.RU в Главном управлении МЧС России по Тюменской области.

Возгорание произошло 10 декабря утром в доме на улице Совхозной. Прибывшие на место пожарные обнаружили бездыханные тела.

На момент прибытия первого подразделения горел жилой дом на Совхозной, 203, и прилегающие надворные постройки. Пожарным удалось ликвидировать открытое пламя на площади около 200 квадратных метров. После этого они проливали конструкции для предотвращения повторного возгорания.

Всего для тушения были задействованы 17 сотрудников и пять единиц техники областного управления МЧС. Причина пожара в настоящее время устанавливается.