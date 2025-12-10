Упавший в Уводьское водохранилище Ан-22 нашли на глубине пяти метров

Обнаружено место падения транспортного самолета Ан-22 "Антей", который потерпел крушение в Ивановской области.

Воздушное судно упало в Уводьское водохранилище. Оно находится в 150 метрах от береговой черты на глубине пяти метров вблизи деревни Иванково. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

9 декабря при выполнении тестового полета самолет потерпел крушение в районе деревни Иванково Ивановской области. Все находившиеся на борту члены экипажа погибли. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил подготовки к полетам).