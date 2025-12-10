В Госдуме предложили сократить рабочий день россиян до 6 часов

Депутаты-коммунисты Юрий Афонин, Алексей Куринный и Георгий Камнев внесут в Госдуму поправки к Трудовому кодексу РФ. Они предполагают сокращение стандартного рабочего дня с 8 до 6 часов (или с 40 до 30 рабочих часов в неделю), передает РИА Новости.

Авторы поправок надеются избавить россиян от стресса, выгорания и частых болезней. В пояснительной записке говорится, что вместо больничных граждане смогут посвящать время дополнительному образованию, семье и близким, что благотворно скажется на уровне дохода и демографической ситуации.

Афонин отмечает, что большинство граждан сейчас перегружены работой: "Между тем, с момента принятия закона, ограничившего продолжительность рабочей недели 40 часами, прошло уже больше 30 лет, и все это время научно-технический прогресс не стоял на месте: выросла производительность труда, развиваются автоматизация, роботизация и системы искусственного интеллекта. Поэтому 30 часов - это и есть нормальная продолжительность рабочей недели для современного человека. Депутат считает, что работа сверх 30 часов в неделю должна оплачиваться как сверхурочный труд.

Впрочем, законопроект, вероятно, не будет поддержан правительством, которое, наоборот, в условиях дефицита на рынке труда пытается изменить нормы Трудового кодекса так, чтобы россияне побольше работали.

На этой неделе стало известно, что Минтруд и Минэкономразвития готовят поправки в ТК, которые увеличивают годовой лимит сверхурочной работы вдвое – до 240 часов. По действующим нормам сверхурочная работа не должна превышать четыре часа на двое суток подряд и 120 часов в год. При этом первые два часа сверхурочной работы должны оплачиваться в полуторном размере от зарплаты или больше, последующие часы – в двойном размере или больше.