Россия не собирается воевать с Европой, и мыслей таких нет, - Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал некоторые подробности о мирном плане Трампа в той версии, которую Стивен Уиткофф привозил в Москву.

"Я понимаю, что поправки к документу по мирному урегулированию на Украине носят закрытый характер, но про права человека секретничать нельзя, - сказал Лавров, выступая на "Правительственном часе" в Совете Федерации. - В предложениях США, которые Стив Уиткофф привез в РФ, говорится о необходимости обеспечить на Украине права нацменьшинств и религиозные свободы".

Лавров также назвал Трампа "единственным из всех западных лидеров, кто стал проявлять понимание тех причин, которые сделали ***** на Украине неизбежной". Но при этом президент США, который обвинял своего предшественника Джо Байдена в том, что тот своими действиями подорвал веру в доллар и подтолкнул страны БРИКС к поиску альтернативных платежных платформ, сам не спешит снимать санкции.

"Этот процесс, метко подмеченный нынешним президентом США, сейчас ускоряется не только в рамках БРИКС. И виноват в этом же, конечно, не один Байден и не только санкции, которые, кстати, нынешний лидер США не только не спешит отменить, но и наращивает", - сказал Лавров.

Европу министр обвинил в "политической близорукости" и сказал, что "Россия не собирается воевать с Европой, и мыслей таких нет". Но при этом "Россия ответит на любое размещение иностранных воинских контингентов на Украине и на экспроприацию европейцами российских активов".