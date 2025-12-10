Выход тюменских производителей на рынок ОАЭ обсудили в Абу-Даби

Выход тюменских производителей на рынок ОАЭ обсудили в Абу-Даби, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Состоялась встреча торгового председателя РФ в ОАЭ Андрея Терехина и заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева.

"Сотрудники торгового представительства РФ в ОАЭ оказывают важное содействие в продвижении товаров и услуг тюменских компаний, выполняют важнейшую задачу", - подчеркнул Пантелеев. Он отметил, что входящие в состав делегации руководители тюменских предприятий "КЕНЕРА" - производство и сервис буровых установок, "НЕОМАШ" - производитель сложного исследовательского оборудования, "ИНТЕХ" - интеллектуальные системы глушения скважин, имеют возможность напрямую общаться с потенциальными деловыми партнерами.

"Специалисты торгпредства делают все от них зависящее для продвижения российских интересов на Ближнем Востоке и оказывают помощь отечественным компаниям при выходе на рынок Эмиратов", - подчеркнул Пантелеев.

В рамках бизнес – миссии делегация Тюменской области посетила университет Халифа (Khalifa University). Это учебное заведение одно из передовых университетов по нефтегазовому направлению. Он занимает лидирующие позиции среди высших учебных заведений ОАЭ.

Стороны обсудили: проведение совместных исследований с университетами Тюменской области, проведение стажировок как на территории ОАЭ, так и на территории нашего региона, опыт университета в области роботизации и развития беспилотных систем, а также медицины.