В Нижневартовске пенсионерка потеряла 150 тысяч рублей при продаже елочной игрушки

В Нижневартовске пенсионерка потеряла 150 тысяч рублей при продаже елочной игрушки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

В дежурную часть УМВД России по городу Нижневартовску обратилась 62-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. По словам потерпевшей, она разместила на торговой платформе в сети Интернет объявление о продаже елочной игрушки ручной работы. Через некоторое время с ней связалась неизвестная, выразив желание приобрести украшение и предложила продолжить общение в мессенджере.



Злоумышленница, войдя в доверие к женщине, отправила ей ссылку якобы для подтверждения доставки и оплаты. Полагая, что таким образом она получит денежные средства за проданный товар, потерпевшая перешла по ссылке и ввела на открывшейся странице реквизиты своей банковской карты. В результате необдуманных действий, вместо получения оплаты, женщина стала жертвой мошенничества.

С ее банковского счета было списано 150 тысяч рублей.



По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная с банковского счета".

