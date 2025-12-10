10 Декабря 2025
Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Детский лагерь в Каменске-Уральском заплатит 200 тысяч за травму ребенка

С детского оздоровительного лагеря в Каменске-Уральском взыскали компенсацию морального вреда за травмы ребенка, полученные на детской площадке.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел в июле текущего года: 9-летняя девочка во время игры соскользнула и упала с конструкции "паутинка". Хоть это произошло не на глазах воспитателя, та сразу же отвела ее в медпункт, где ребенку была оказана первая медицинская помощь. Оснований для вызова бригады "скорой" сотрудники лагеря не усматривали.

Однако позднее родители девочки все же отвели ее в ГАУЗ Свердловской области "Городская больница г. Каменск-Уральский". где несовершеннолетней диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и закрытый перелом 3 лучевой кости без смещения. Ребенку были причинены физические и нравственные страдания, она испытала сильную боль, испуг и продолжительное время ее сопровождала боль от полученных травм.

Прокуратура Каменска-Уральского подала иск о взыскании с ООО "У Трех пещер" компенсации морального вреда. Синарский районный суд Каменска-Уральского удовлетворил исковое заявление, взыскав в пользу ребенка 200 тыс. рублей.

После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.

Теги: Каменск-Уральский, детский лагерь, ребенок, травма, компенсация


