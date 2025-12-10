Доля российского ПО в госорганах и госкомпаниях достигла 80%

Доля российского программного обеспечения (ПО), используемого в деятельности госорганов и госкомпаний, составляет около 80%, заявил в Совете Федерации директор департамента развития отрасли информационных технологий Минцифры Дмитрий Никитин.

По его словам, это связано с тем, что по более чем 80% программным зарубежным решениям есть российские аналоги. Этот показатель планируется довести до 95% к 2030 году. Всего в реестре российского ПО насчитывается 28 тыс. продуктов. С 2019 году это количество увеличилось почти в 5 раз.

В марте глава Минцфиры Максут Шадаев сообщал, что больше двух третей объектов критической информационной инфраструктуры переведено на российское ПО. Но это касается только государственных организаций. Частные компании пока не обязаны переводить их на наше ПО.

Как говорит президент группы компаний InfoWatch и председатель Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" Наталья Касперская, хотя программа импортозамещения была запущена в России еще в 2015 году, никто этого не делал, все отделывались предлогами, почему не надо переходить на отечественное ПО. Но после начала СВО, когда зарубежные ИT-компании начали уходить с российского рынка, импортозамещение стало происходить в "режиме ошпаренной кошки". Сейчас с ПО у России дела обстоят довольно неплохо, но есть большие трудности с "железом". База микроэлектроники была уничтожена, и теперь ее надо восстанавливать.