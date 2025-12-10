На Южном Урале задержали 18-летнего курьера мошенников

В Саткинском районе Челябинской области сотрудниками полиции задержана 18-летняя курьер мошенников. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным пресс-службы, молодая девушка получила от 90-летней пенсионерки 600 тыс. рублей.

Схема мошенничества началась с телефонного звонка неизвестной, которая под предлогом оформления "скидки на связь" выведала у пожилой женщины номер страхового свидетельства. На следующий день поступил другой звонок, от "сотрудников правоохранительных органов": звонивший заявил, что пенсионерке нужно "сотрудничать с юристом", чтобы избежать ареста. "Юрист" затем убедил пенсионерку "задекларировать" свои сбережения. Испуганная потерпевшая сняла со счета 600 тысяч рублей, упаковала их и передала курьеру – молодой девушке.

Спустя несколько дней пенсионерка рассказала о случившемся родственникам, которые поняли, что она стала жертвой мошенников, и обратились в полицию. В ходе розыска сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 18-летняя ранее не судимая студентка одного из колледжей Челябинска. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).