Уголовное дело возбудили после аварии на ТЭЦ в Ангарске

Уголовное дело возбуждено по факту аварии на ТЭЦ-9 в Ангарске, сообщает СУ СКР по Иркутской области.

Отмечается, что в ходе расследования будет дана оценка действиям установленных лиц, причастных к совершению преступления.

Дело возбудили по п. "а, б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет).

Авария на ТЭЦ-9 произошла 7 декабря. В Ангарском округе ввели режим чрезвычайной ситуации. Как сообщила местная мэрия, подача тепла ограничена в 1546 многоквартирных домах, в которых проживают более 167 тысяч человек. Также авария затронула 121 социально значимый объект. Вечером во вторник котел был запущен в работу.