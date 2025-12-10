10 Декабря 2025
В мире В России В бывшем СССР За рубежом
Общество За рубежом
Фото: Накануне.RU

Туристов из безвизовых стран при въезде в США заставят показывать соцсети за последние пять лет

Таможенно-пограничная служба США будет просматривать соцсети туристов из 42 стран, у которых с Америкой безвизовый режим. Путешественники из Великобритании, Франции, Германии и Южной Кореи и других государств должны быть готовы предоставить свои аккаунты в соцсетях за с контентом за последние пять лет. Речь идет о въезжающих в США на срок до 90 дней без визы при условии предварительного получения электронного разрешения на въезд.

Также пограничники собираются запрашивать и другую личную информацию: адреса электронной почты за последние десять лет, имена, даты рождения, места жительства родителей, супругов, братьев, сестер и детей, пишет New York Times.

Хотя граждане 42 безвизовых стран не обязаны получать американскую визу, они должны будут зарегистрироваться в электронной системе авторизации поездок (Electronic System for Travel Authorization, EVTC). Они будут платить $40 и предоставлять адрес электронной почты, домашний адрес, номер телефона и контактную информацию для экстренной связи. Авторизация действительна в течение двух лет.

Ранее таможенно-пограничная служба ввела аналогичные проверки в отношении некоторых соискателей виз, включая соискателей виз H-1B, выдаваемых квалифицированным иностранным работникам, а также заявителей на студенческие и научные визы.

Представители туристической индустрии выступили против ужесточения пересечения границы. В ноябре группа из более чем 20 компаний туристической отрасли подписала письмо с возражениями, выразив опасения, что новые правила отпугнут миллионы потенциальных иностранных туристов от Соединенных Штатов, в том числе тех, кто едет на такие мероприятия, как чемпионат мира по футболу.

Теги: сша, таможня, туристы, виза


