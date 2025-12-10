В России не будут исполнять решения международных судов

В России будет запрещено исполнение постановлений судов других стран, наделенных полномочиями без участия России, и международных судебных органов, компетенция которых не основана на международном договоре РФ или резолюции Совета Безопасности ООН. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Законодательство и сейчас допускает исполнение в России решений судов на основании международного договора РФ. Но законопроект уточняет эту норму и предусматривает прямой запрет на исполнение вышеуказанных зарубежных судов.

Замминистра юстиции Елена Ардабьева подчеркивает, что это уточнение вызвано тем, что некоторые страны пытаются использовать разные судебные органы как инструмент давления на Россию. Например, таким инструментом согласился стать Международный уголовный суд (МУС), издав вне пределов своих полномочий ряд актов против российских граждан и должностных лиц. В том числе МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Поэтому пора закрепить в российском законодательстве запрет на исполнение решений судов, которые подменяют подлинно международные институты, основанные на Уставе ООН и международных договорах с участием России, заключила замминистра.