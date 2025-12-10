10 Декабря 2025
Уральский ФО
Общество Томская область
Фото: tomsk.gov.ru

Томск - лидер народного голосования за Молодежную столицу страны

В стране продолжается голосование за Молодежную столицу России 2026 года, которое стартовало на площадке Госуслуг, и продолжится до 20 декабря. В числе финалистов единственным городом с территории Сибири и Дальнего Востока является Томск.

«На сегодняшний день Томск лидирует в голосовании за звание Молодежной столицы России – за наш город свои голоса отдали уже больше 75 тысяч человек! До конца голосования чуть больше недели, и сейчас нам особенно нужна поддержка всех, кому дорог Томск, кто верит в его молодежь», — сказал губернатор Владимир Мазур.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Губернатор призвал всех заинтересованных граждан присоединиться к голосованию.

Напомним, что по правилам за Томск могут голосовать только жители, зарегистрированные не в Томской области, а в других регионах России.

«Томск исторически был и остается интеллектуальной, кадровой и технологической кузницей страны, местом, где рождаются самые смелые идеи и проекты. Сегодня выпускники томских вузов, колледжей и техникумов трудятся на крупнейших предприятиях по всей России, руководят корпорациями и целыми отраслями, работают в органах государственной власти. Уверен, что бывших томичей не бывает. Рассчитываю на поддержку каждого!», – добавил Владимир Мазур.

(2025)|Фото: t.me/tomskregionadmin

Всего в финале народного голосования за звание Молодежной столицы оказались несколько городом. Кроме Томска, выбившегося на данный момент в лидеры, это Смоленск, Салехард, Вологда, Сыктывкар и Челябинск.

Номинация «Молодежная столица России» определяется в рамках Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых», организатором которой является Росмолодежь. Статус Молодежной столицы России определяется на год, в течение которого город-победитель обладает правом проведения федеральных форумов, всероссийских грантовых конкурсов и других молодежных мероприятий. У Молодежной столицы страны появляется возможность привлечения дополнительных инвестиций в объекты инфраструктуры, создание молодежных центров и общественных пространств.

Теги: владимир мазур, молодежная столица, голосование, гранты, томск


