В аэропорту Екатеринбурга отрицают, что выпавший багаж лежал на ВПП

В екатеринбургском аэропорту Кольцово прокомментировали инцидент с выпавшим на территории воздушной гавани багажом. Там отрицают, что чемоданы лежали прямо на взлетно-посадочной полосе для самолетов.

Ранее СМИ сообщили, что в аэропорту Кольцово выпавшие чемоданы с вещами пассажиров якобы оставили на взлетной полосе. Утверждалось, что инцидент произошел накануне ночью.

Как сообщает официальный Telegram-канал аэропорта, по ситуации была проведена проверка. Она показала, что вечером 8 декабря при движении по перрону автопоезда с багажом одна из телег наехала на снежный накат, в результате чего с нее упало несколько чемоданов.

"Водитель автопоезда сразу же обнаружил падение, остановился и вернул груз на телегу. Весь багаж был своевременно погружен на борт, к которому и следовал автопоезд. Отметим, что на взлетно-посадочную полосу багаж, конечно, попасть никак не мог, как это утверждается в некоторых публикациях", - заявили в Кольцово.

Там уточнили, что с сотрудниками служб аэропорта будут проведены дополнительные инструктажи по этой ситуации.

"Приносим извинения пассажирам, чей багаж выпал при перевозке", - добавили в аэропорту Екатеринбурга.