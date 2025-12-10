В Приморье школьника на перемене придавило фортепиано

11-летнего школьника на перемене придавило фортепиано в городе Дальнереченске в Приморском крае.

ЧП произошло днем 10 декабря. Во время перемены на ребенка упал музыкальный инструмент, мальчик получит травмы и был госпитализирован, сообщили в Приморской краевой прокуратуре.

"В ходе проверки будет дана оценка бездействию должностных лиц по обеспечению безопасности учащихся, соблюдению требований охраны жизни и здоровья несовершеннолетних", - сообщили в надзорном ведомстве.